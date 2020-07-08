Якутянам необходимо привыкать жить по новым требованиям

Текущая эпидемиологическая ситуация на территории Якутии по-прежнему остаётся напряженной. Республика находится в режиме повышенной готовности. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 47 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 39 случаев выявлено в городе Якутске, 4 — в Нерюнгринском районе и по 2 случая в Мегино-Кангаласском и Верхоянском улусах. Об этом сегодня, 8 июля, в ходе традиционного брифинга сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперативного штаба Ольга БАЛАБКИНА.

Она отметила, что с утра проведено совместное заседание Республиканского оперативного штаба с оперштабами Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Мирнинского районов по эпидемиологической ситуации на местах.

Верхоянский улус является арктическим районом республики. На сегодня в районе вся медицинская и административная системы готовы лечить заболевших и осуществлять полный контроль за гражданами, прибывающими на территорию района.

«В Верхоянском и Мирнинском районах медработниками продолжается встреча прибывающих граждан и осуществляется их соответствующая изоляция. В настоящий момент в этих районах также в усиленном режиме продолжается проведение всех дезинфицирующих мероприятий, выявление контактных лиц заболевших и соблюдение масочного режима», — рассказала Ольга Балабкина.

В Мегино-Кангаласском улусе, несмотря на большое количество выздоровевших, вновь появляются очаги заражения, связанные с приезжающими на территорию улуса, в том числе с гражданами, выезжающими на отдых из города Якутска. Все они находятся под контролем районного оперативного штаба.

В зоне особого внимания республиканского оперштаба также находится Нерюнгринский район, где за последние сутки зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции. Районному оперативному штабу дано поручение усилить работу административных комиссий за соблюдением гражданами масочного режима.