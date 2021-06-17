Якутянам напоминают о сдаче показаний газового счетчика

«Сахатранснефтегаз» настоятельно рекомендует своевременно передавать актуальные показания счетчика. Делать это нужно с 25 по 30 число каждого месяца. В противном случае расход газа может быть начислен по нормативу, что может привести к увеличению платы за газ.

Оплата совершается в текущем месяце за предыдущий завершенный месяц по данным счетчика. Так, в случае, если абонент в течение трех месяцев не передавал показания, расход начисляется по нормативу потребления.

Передавать данные можно удобно и быстро через личный кабинет на сайте www.aostng.ru, через чат-бота в мессенджерах WhatsApp (8924-870-70-09) и Telegram («Бот Сахатранснефтегаз» в поиске), а также по номерам телефонов 46-00-30, 46-00-41 и 46-00-71.

Напоминаем о том, что 7 июня Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) установил новые розничные цены на природный (сетевой) газ, поставляемый населению республики (за исключением Ленского района). Цена за газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) в городе вырастет на 3,2%, в селах – 3,1% и составит 9269,05 и 7382,34 рублей за 1000 кубометров соответственно.

Цена за газ на отопление с одновременным использованием газа на другие цели увеличится на 3,2% в городе и 3,1% в селах и составит 5555,52 и 4490,53 рублей за 1000 кубометров соответственно.

Цена за газ на отопление с использованием котельных всех типов, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, вырастет на 3% и составит 5501,93 рублей за 1000 кубометров.

Новые тарифы для населения вступают в силу с 1 июля 2021 года. Таким образом, по переданным в конце июня данным счетчика абонент оплачивает в июле по прежнему тарифу; с августа начисление платы за июль и далее происходит по новым тарифам.

Тарифы утверждены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации».

С подробной информацией о тарифах на газ «Сахатранснефтегаз» можно ознакомиться на сайте по ссылке.