Якутянам лучше воздержаться от полетов за рубеж — Минтранс Якутии

В условиях санкционных ограничений министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) рекомендует воздержаться от туристических и деловых поездок в зарубежные страны в ближайшее время, сообщает ЯСИА. Это может нести в себе риски, связанные со своевременным и безопасным возвращением домой.

В связи с санкционными мероприятиями введены дополнительные ограничения, пребывание в зарубежных странах может нести в себе риски, связанные со своевременным и безопасным возвращением на территорию Российской Федерации.

«Авиапредприятия Якутии работают в штатном режиме на территории страны. Напомню, что российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев.

Он также добавил, что правительство региона в полной мере контролирует ситуацию в транспортной отрасли республики и не допустит развития в ней кризисных явлений.