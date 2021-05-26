26.05.2021
17:00
98
Коронавирус
Якутянам 5 тысяч раз напомнили надеть маски
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и соблюдения требований Указа Главы Республики Саха (Якутия) №1293 сотрудниками полиции продолжены профилактические мероприятия.
За текущую неделю полицейскими проведено около 5000 бесед о необходимости соблюдения масочного режима, также более 600 правонарушителей привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Полиция предупреждает, что за несоблюдение санитарных мер виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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