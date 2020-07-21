Якутян просят проголосовать за «Лену»

На протяжении нескольких месяцев проектная команда РС(Я) работала над проектом туристического кластера «Лена» для участия во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России, организатором которого является АНО «Агентство стратегических инициатив».

Командой был сформирован проект уникального туристического кластера, включающего объекты туристской инфраструктуры Хангаласского улуса начиная с границы его района до национального парка «Ленские столбы». Победа в конкурсе ускорит реализацию таких стратегических задач, как строительство гостиниц, создание и развитие объектов транспортной и культурно-развлекательной инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных рядом с НП «Ленские столбы»: с. Тит-Ары, п. Батамай и др.

13 июля стартовало народное голосование, в котором мы призываем всех принять участие и отдать голос за проект Якутии!

Голосование пройдет до 23 июля.

Инструкция для участия в голосовании:

1. Перейдите по ссылке https://priroda.life

2. Зарегистрируетесь на сайте

3. Перейдите по ссылке: https://priroda.life/geography/

2. Нажмите кнопку «Выбрать регион»

3. Выберите Республику Саха (Якутия) на карте или из списка

4. Поставьте лайк, нажав на сердечко ♥️

Проголосовать за один проект можно только один раз.

Поддержите Якутию на сайте конкурса!