Якутян продолжают обманывать

Мошенники звонят гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов. Так, 42 – летнему жителю г. Мирного позвонила девушка, которая представилась работником Центробанка. Она назвала фамилию, имя, отчество, паспортные данные потерпевшего и сообщила, что в настоящее время неизвестные оформили на него два кредита.

Затем перепуганному мужчине позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и попросил помочь в поимке злоумышленников, оформив лично «встречный» кредит. При этом для убедительности мошенник предложил сверить в интернете номер телефона, с которого он звонит, что потерпевший и сделал. Увидев, что номер входящего звонка совпадет, он взял в кредит 750 000 рублей и перечислил через банкомат все заемные средства на указанные собеседником счета. После этого заявитель попытался связаться со звонившим, но безрезультатно.

Уважаемые граждане! Полиция убедительно просит не поддаваться на подобные уловки телефонных аферистов и не выполнять никаких действий по их указаниям. Они, используя специальные программы для подмены номеров, могут в точности повторить контакты, закрепленные за финансовыми организациями, правоохранительными и государственными структурами. Помните, что настоящие сотрудники правоохранительных органов, банков никогда не звонят гражданам с требованием переводить куда-либо деньги и брать кредиты для их отмены. Будьте бдительны!