Якутян призывают представить данные о своих родственниках — участниках войны

В военно-патриотическом парке «Патриот» завершается строительство Главного храма Вооруженных Сил России.

В храмовом комплексе создаётся мультимедийный музейный комплекс, который будет представлять из себя масштабную галерею. Это десятки миллионов снимков участников Великой Отечественной войны из семейных архивов, которые с помощью технологии микрофотографии будут включены в галерею «Дорога памяти». Это делается для того, чтобы память о наших предках, спасших Родину и весь мир от «коричневой чумы», не канула в Лету.

Галерею разобьют на несколько тематических залов, а длина составит 1418 шагов — в память о 1418 днях войны. Портреты родственников жителей Республики Саха (Якутия) тоже могут занять почётное место в проекте.

Как сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Саха (Якутия) Аркадий Саввинов, Военный комиссариат республики активно участвует в создании уникального мультимедийного музея, в котором будут представлены известные и безымянные герои Великой Отечественной войны. Фотопортреты героев и сведения о них сегодня собираются во всех районных и городских комиссариатах республики. В проводимой работе оказывают посильную помощь учащиеся учебных заведений, студенты и местные советы ветеранов.

«За годы войны из нашей республики было призвано в ряды Красной Армии 62 091 человек. Усилиями военных комиссариатов муниципальных образований собрано сведений о 21 388 участниках Великой Отечественной войны. Это составляет 1 /3 часть призванных красноармейцев», – отметил Аркадий Саввинов

Врио военкома республики подчеркнул, что сегодня стоит задача по сбору материалов о всех призванных в ряды Красной Армии красноармейцах, для чего необходимо организовать взаимодействие с органами исполнительной власти, местного самоуправления по развертыванию пунктов для загрузки материалов в центрах социального обслуживания, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы», где имеется возможность свободного доступа посетителей. Необходимо привлечь к проводимой работе участников Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» в качестве волонтеров.

Глава Якутии Айсен Николаев объявил текущий год – год 75-летия Победы – Годом патриотизма в республике. Этот год должен укрепить преемственность исторических традиций, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения уважению к Родине. По мнению главы, патриотизм солдат, подаривших победу всей планете, должен стать опорой и примером для сегодняшнего поколения. Якутяне должны принять активное участие в работе по увековечению памяти обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти».

Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте «Память народа». Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив. После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.