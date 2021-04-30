Якутян призвали соблюдать ограничительные меры во время майских выходных

За последние сутки в республике зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19. Об этом в ходе брифинга об эпидемиологической ситуации в регионе сообщила министр здравоохранения Елена БОРИСОВА.

Большинство случаев заболевания выявлены в городе Якутске – 61 случай, в Мегино-Кангаласском районе – 15 случаев, в Усть-Алданском – 6 случаев, в Таттинском – 5 случаев, в Амгинском – 4 случая, в Алданском, Нерюнгринском, Хангаласском районах – по 3 случая, в Чурапчинском районе – 2 случая, в Мирнинском, Намском, Нюрбинском районе – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 971 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего за весь период пандемии обработано более миллиона тестов.

Министр также сообщила, что в апреле в республику поступило 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. По состоянию на 30 апреля первую вакцинацию получили 107 310 человек, 27 052 из которых – старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 64 798 человек, в том числе 15 328 лиц старше 60 лет. На сегодняшний день использовано практически 95% от общего количества доз вакцины. Как отметила Елена Борисова, в начале мая в республику поступит новая партия вакцины.

«В период майских выходных вакцинальные кабинеты будут работать ежедневно, так же как и участковая служба с 9:00 до 15:00 каждый день, узкие специалисты – по расписанию, лаборатории – ежедневно», – сообщила министр.

Она также призвала жителей республики при признаках ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью. По словам министра, наибольшее количество заболевших в отличие от прошлого года, составляют граждане в возрасте до 49 лет, далее – молодёжь и дети.

Елена Борисова пожелал жителям республики крепкого здоровья, хороших праздничных дней и напомнила о важности соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.