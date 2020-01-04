Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ объявил наступивший 2020 год – год 75-летия Великой Победы – Годом патриотизма в Республике Саха (Якутия).

Глава отметил, что в Якутии нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. «В каждой семье, сколько бы лет ни прошло, хранится память о солдатах Победы. Наш общий долг – увековечить память каждого воина, окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, ветерана тыла и детей войны», – подчеркнул Айсен Николаев. По мнению главы, патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, должен стать всем нам опорой, учить не бояться трудностей и строить будущее нашей России.

В этот знаменательный год якутян приглашают стать участниками проекта «Лица Победы», который реализуется на базе Центрального музея Великой Отечественной войны. Организаторы хотят сохранить память о каждом, кто внёс свой вклад в Победу.

«Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная война не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она предопределила итоги Второй мировой войны и принесла миру Победу над нацизмом. За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,6 млн. человек. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений», – уверены организаторы проекта.

В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» – это болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб, крупнейший архив, цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. Любой желающий может внести в Депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно любым из перечисленных способов:

— через сайт historydepositarium.ru;

— через мобильное приложение в телефоне;

-отправив корреспонденцию по адресу: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10. Музей Победы

— передать материалы во Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» при личном визите в Музей Победы, который расположен по адресу Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. Информационная стойка проекта «Лица Победы» расположена на 0 этаже Главного здания Музея Победы.

Подробно о том, как присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно узнать здесь.