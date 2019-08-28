Якутян приглашают присоединиться к экологическому марафону

В Якутии со 2 по 8 сентября пройдет экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока» в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России».

Акция проводится с целью восстановления существующих рекреационных зон, расположенных вдоль водоемов, поддержки добровольных социальных проектов, ориентированных на улучшение состояния водных объектов.

Помимо непосредственной уборки от бытового мусора и древесного хлама территорий вблизи водоемов, очистки русел и прилегающих акваторий рек, благоустройства родников, в рамках акции проводятся просветительские уроки в образовательных организациях, конкурсы, выставки и другие мероприятия общероссийского масштаба.

Присоединиться к акции «Вода России» могут все желающие — как в качестве организаторов, так и в качестве участников мероприятий по очистке водоёмов в своих регионах. Для участия вы можете обратиться в администрации муниципальных образований или в территориальные органы Минэкологии Якутии.

Для справки:

В 2019 году Всероссийская акция «Вода России» проходит с мая по конец октября в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всероссийская акция «Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 млн. человек по всей стране. С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает все больше участников: в 2017 году 1 500 000 человек очистили 10 000 водоемов в 80 регионах страны; в 2018 году 1 800 000 человек очистили 5 300 водоемов в 85 регионах страны.

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