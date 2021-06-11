Якутян приглашают присоединиться к акции «Триколор»

В рамках празднования Дня России Минмолодежи РС(Я) совместно с Волонтерами Победы проводят патриотическую акцию по распространению лент в цветах российского триколора.

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