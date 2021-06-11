11.06.2021
13:00
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Якутия

Якутян приглашают присоединиться к акции «Триколор»

В рамках празднования Дня России Минмолодежи РС(Я) совместно с Волонтерами Победы  проводят патриотическую акцию по распространению лент в цветах российского триколора.

Раздача лент ведется в торговых точках города Якутска:

1. ТРК «Туймаада» — Орджоникидзе, 38
2. ТЦ «ЦУМ ЯКУТСК» — Курашова, 4
3. ТЦ «Проспект» — Курашова, 6
4. ТВК «СахаЭкспоЦентр» — Ярославского, 12/1

Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я).
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).
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