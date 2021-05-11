Якутян приглашают принять участие в Международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» для молодёжи из всех государств мира.

Цель конкурса – привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции, к разработке и использованию социальной антикоррупционной рекламы для предотвращения коррупционных проявлений; формирование практики взаимодействия общества с органами, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией, в антикоррупционном просвещении населения.

Приём работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против коррупции!».

В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Правила проведения конкурса и предъявляемые требования к конкурсным работам опубликованы на его официальном сайте www.anticorruption.life.

Лучшие конкурсные работы планируется использовать в качестве социальной антикоррупционной рекламы в средствах массовой информации, на международных тематических выставках, форумах и других мероприятиях.

Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимаются на сайте конкурса www.anticorruption.life на официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском языках.

Подведение итогов конкурса традиционно планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который во всем мире отмечается 9 декабря.

Подробно с правилами Международного молодёжного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» можно ознакомиться здесь.