Якутян приглашают принять участие в конкурсе

В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук Михаила Михайловича Фёдорова, объявляется конкурс на лучшее сочинение и лучший видеоролик на тему: «Профессор Фёдоров М.М. – основатель высшего юридического образования в Якутии».

Организаторы конкурса – Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России, Конституционный суд Республики Саха (Якутия).

Конкурсы проводятся в целях увековечения памяти основателя высшего юридического образования в Якутии, доктора юридических наук, профессора, Почётного гражданина РС (Я), Алданского, Таттинского районов и города Якутска, ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Михаила Михайловича Фёдорова, повышения интереса подрастающего поколения к его деятельности, воспитания чувства патриотизма и гордости за свою Родину.

В конкурсе сочинений могут принять участие выпускники и студенты вузов, школьники и учащиеся ссузов. Участники должны представить сочинения, отражающие цели конкурса. Они определяют жанр сочинения самостоятельно, в том числе могут использовать форму воспоминаний.

Жюри оценит представленные сочинения по критериям:

— соответствие содержания целям и задачам конкурса;

— оригинальность содержания;

— лёгкость восприятия текста.

В конкурсе видеороликов могут принять участие выпускники и студенты вузов, школьники и иные лица. Участниками на конкурс представляются видеоролики, отражающие цели конкурса. Видеоролики должны быть сняты в формате wmv, mp4 с минимальным разрешением 1280 на 720 px и хронометражем не более 3-х минут. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип). В ролике могут использоваться фотографии и другие графические элементы.

Видеоролики будут оцениваться по критериям:

— соответствие содержания целям и задачам конкурса;

— оригинальность содержания;

— легкость восприятия зрителями информации и идеи;

— степень сложности исполнения (в техническом и художественном плане);

— качество презентационного видеоролика;

— звуковое сопровождение.

Конкурсные сочинения и видеоролики принимаются до 18 ноября 2020 года включительно по электронной почте: alrfsakha@mail.ru

Победители конкурса будут объявлены в рамках проведения Международной научно-практической конференции, посвящённой 100-летию доктора юридических наук, профессора Михаила Михайловича Фёдорова «Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые возможности», которая состоится 17-21 ноября в городе Якутске.

Победители будут награждены почётными дипломами и памятными подарками.

С положениями конкурсов можно ознакомиться здесь.

— Положение конкурса видеороликов

— Положение конкурса сочинений