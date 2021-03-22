Якутян приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «МЫ»

В 2021 году впервые состоится Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Прием заявок от потенциальных участников уникального творческого состязания продлится до 31 июля 2021 года, а награждение победителей запланировано на 4 ноября в День народного единства в очном и онлайн форматах.

Победители конкурса «МЫ» награждаются дизайнерскими статуэтками и денежными премиями.

Участниками конкурса могут стать как отдельные граждане, так и коллективы авторов, а также теле и киностудии. Для подготовки видео нужно выбрать одну из тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность». Для участников – любителей необходимо определиться с темой и номинацией, придумать интересную идею, создать и смонтировать ролик – игровой, анимационный, репортажный или документальный. Для профессиональных студий и авторов – создать фильм. Затем работу следует загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте Мыконкурс.рф

По итогам конкурса с 15 сентября по 30 октября состоится всенародное онлайн-голосование за лучшую конкурсную работу в каждой номинации. Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри по следующим критериям: степень отражения темы национальной культуры или межнационального единства; художественная ценность; аудиовизуальное качество; оригинальность.

Чтобы повысить качество конкурсных работ организаторы подготовят специальный образовательный видеокурс из четырех уроков. Мастер-классы будут опубликованы на Youtube-канале конкурса «Мы» и в образовательном онлайн-кинотеатре «Ноль Плюс» zeroplus.tv

Опытные специалисты в сфере кино и анимации проведут для участников конкурса вебинары, где расскажут о механике конкурса и творческом процессе создания видеопродукции, участники смогут задать свои вопросы.

В рамках программы конкурса также состоится Всероссийская акция — фотофлэшмоб «Мы». Цель акции – собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории России. Из полученных фотографий планируется создать уникальный ролик, транслирующий образ межнационального единства России. Это удивительное профессиональное видео будет опубликовано в День России 12 июня 2021г.

Участникам акции необходимо крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность глаза кадра. Фотографии принимаются по почте wekonkurs@gmail.com с пометкой «Фотофлешмоб МЫ – 2021» до 15 мая 2021 г.

Подробную информацию о проведении конкурса можно узнать на сайте Мыконкурс.рф. Официальная группа «Вконтакте»: https://vk.com/wekonkurs

Организаторами конкурса выступают межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства» и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс», Федеральное агентство по делам национальностей.