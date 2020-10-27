Якутян приглашают принять участие в историческом квесте

21 ноября 2020 года проводит Международный исторический квест «За пределами», посвященный 75-летию главного суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.

Как рассказал заместитель руководителя Дирекции Года памяти и славы Александр Понарин, мероприятие проводится в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году. «Целью проведения Квеста является противодействие фальсификации истории, просвещение молодого поколения по теме событий Второй мировой войны», – отметил он.

По словам руководителя Волонтеров Победы Ольги Амельченковой, квест представляет собой интерактивную командную игру, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

Участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. По легенде игры, чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Квест будет доступен на четырёх языках.

Участники с 20 октября проходят регистрацию на платформе http://intgame.ru/wwii.

Для участия в Квесте необходимы:

∙ стабильный доступ в Интернет;

∙ устройство для ввода ответов (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон);

∙ командный чат на любой удобной платформе (Zoom, Skype, Whatsapp, Telegram и т.п.).

Варианты регистрации и участия:

∙ Командное участие (2-6 человек, включая капитана), участники самостоятельно организовывают связь внутри команды (Zoom, Skype, Whatsapp и т.п.), 21 ноября участники игры смотрят трансляцию на видеохостинге YouTube (на сайте игры), а капитан производит ввод ответов на сайте игры;

∙ Индивидуальное участие — 21 ноября участник производит ввод ответов на сайте игры. До начала игры возможно формирование команды посредством telegram-канала Квеста: @BeyondTheLimitsQuest.

Квест состоит из семи логически связанных между собой этапов и сопровождается прямым эфиром с участием профессионального ведущего. Каждый этап состоит из следующих компонентов:

1. Историческая видеосправка (в том числе включения из Музея Нюрнбергского процесса, Германо-российского музея «Берлин- Карлсхорст», Государственного музея Аушвиц-Биркенау и др.)

2. Видеовоспоминание ныне живущего очевидца;

3. Вопрос Квеста (логическая, историческая, математическая загадки).

Побеждает команда или индивидуальный участник, набравшие наибольшее количество баллов в зависимости от скорости и правильности ответов. Победители квеста получат ценный приз – путешествие в один из городов России!

Мероприятие пройдет 21 ноября 2020 года в 15:00 по московскому времени.