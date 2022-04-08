Якутян приглашают принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Окружная администрация города Якутска приглашает горожан принять участие в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Любой неравнодушный гражданин может предложить свою идею и получить ее профессиональную поддержку и возможности для реализации. Агентство стратегических инициатив и Фонд «Росконгресс» выберут и реализуют 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Организаторами форума «Сильные идеи для нового времени» выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Председатель организационного комитета форума – помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации. Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством — важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан», — сказал Максим Орешкин.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что все инициативы будут рассматривать эксперты топ-уровня, лучшие из предложений по итогам форума получат поддержку и будут реализованы по всей России.

«Ждем на форум людей, которые открыты для диалога и готовы делиться своим опытом и идеями для изменений к лучшему. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, пройти акселератор и подготовить проекты на базе своих идей, найти сторонников и единомышленников, сформировать команду проекта», — поделилась Светлана Чупшева.

Форум «Сильные идеи для нового времени» — это площадка, которая позволит аккумулировать идеи и предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, а также даст возможность для каждого в нашей стране предложить свою идею для страны, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации.

Основные этапы:

· С 22 февраля по 22 апреля на крауд-платформе https://ideas.roscongress.org/ пройдет сбор идей;

· До 6 мая региональная экспертная сеть отберет топ-1000 идей;

· До 3 июня председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей;

· В июле – очный форум, представление топ-10 идей к руководству страны.

Тематические направления форума

1. Блок «Национальная социальная инициатива» — идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

2. Блок «Национальная технологическая инициатива» — идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

3. Блок «Национальная кадровая инициатива» — идеи по созданию системы дополнительного образования и‚ профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

4. Блок «Национальная экологическая инициатива» — идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

5. Блок «Предпринимательство» — идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

6. Блок «Развитие регионов» — идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

7. Блок «Открытый разговор» — прорывные и нестандартные идеи для повестки развития России — 2030, не вошедшие в прочие тематические.

Партнеры и экспертное сообщество благодаря форуму смогут поддержать и принять участие в реализации идей участников, сформировать сообщество вокруг важной темы, поделиться опытом в экспертной области и стать наставником.

Прием заявок ведется до 22 апреля 2022 года через крауд-платформу форума — https://ideas.roscongress.org/. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте https://ideas-forum.ru/.

По вопросам участия можно обратиться в отдел взаимодействия с гражданскими инициативами Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), к.т.: 8(4112) 507-123, эл. почта otdelsonko@mail.ru .