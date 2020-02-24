Якутян приглашают ознакомиться с рассекреченными документами эпохи Второй мировой войны

В России принято решение в канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обнародовать многочисленные документы эпохи Второй Мировой войны.

На официальном сайте МИД России создана информационная вкладка «К годовщине Ялтинской (Крымской) конференции. Рассекреченные документы».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в Архиве Министерства хранятся уникальные документы, посвящённые советской внешней политике и дипломатии в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Многие из них уже опубликованы, в том числе в сети Интернет. Доступ к тысячам архивных дел открывает веб-ресурс «СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» (agk.mid.ru). Значительная часть материалов выложена на сайте Историко-документального департамента (idd.mid.ru).

В настоящее время продолжается процесс рассекречивания и оцифровки документальных массивов Архива Министерства для их ввода в широкий научный и общественный оборот.

К 75-летию Победы Архивная служба МИД России подготовила серию тематических подборок документов, которые вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов.

Первая публикация позволила ознакомиться с документами Ялтинской (Крымской) конференции, состоявшейся 4-11 февраля 1945 года. Конференция стала одним из важнейших событий на завершающем этапе Великой Отечественной войны, определила главные направления взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и политическим вопросам послевоенного мироустройства.

С документами Ялтинской (Крымской) конференции 4-11 февраля 1945 года можно ознакомиться по ссылке.

Здесь можно увидеть документы с грифами «Совершенно секретно», скреплённые личными подписями глав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. К примеру, можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о вступлении СССР в войну против Японии, подписанное руководителями трёх держав 11 февраля 1945 года с грифом «Совершенно секретно».

Во кладке «К годовщине Ялтинской (Крымской) конференции. Рассекреченные документы» также будут размещаться архивные документы, посвящённые 75-летию Победы. К примеру, можно увидеть текст Акта о военной капитуляции на трёх языках – русском, немецком и английском, подписанный 8 мая 1945 года в г. Берлине.

Документы и фотографии доступны по ссылке.