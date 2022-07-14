Якутян приглашают откликнуться на «Арктический вызов»

Арктический вызов – это масштабная федеральная программа по целевому привлечению высококвалифицированных специалистов и руководителей в города Арктической зоны Российской Федерации. Это совместный проект Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Минвостокразвития России.

На сайте Арктический-вызов.рф активно идет подача заявок на участие в новой масштабной федеральной программе по привлечению высококвалифицированных кадров в девять регионов Арктики: в Республику Саха (Якутия), Архангельскую и Мурманскую области, Республику Карелия, Ненецкий автономный округ, Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Чукотский автономный округ.

Арктическая зона – развивающийся регион России с большим количеством инновационных проектов и программ, открывающих возможности для 50 000 рабочих мест в будущем. Заявки на сайте могут подавать как будущие работники, так и работодатели Арктической зоны РФ, еще не включившиеся в проект или создавшие дополнительные рабочие места.

Прием заявок осуществляется по 9 направлениям:

— Градостроительство и ЖКХ;

— СМИ и информационные технологии;

— Экономика и управление;

— Медицина и здравоохранение;

— Образование и культура;

— Природопользование и экология;

— Туризм и спорт;

— Энергетика и промышленность;

— Социальная сфера.

Как включиться в «Арктический вызов»?

Шаг 1 – полностью заполнить свой профиль на Leader-ID. Эти данные – важная часть информации о Вашем профессиональном пути. Это позволит Вам принять участие в онлайн этапе.

Шаг 2 – подробно и развернуто ответить на вопросы анкеты (инструкция – внутри анкеты).

Все участники, прошедшие по базовым критериям, будут приглашены на очный этап, который состоит из индивидуальных и групповых сессий, встреч с экспертами.

Каждому участнику программы для будущих работников Арктической зоны РФ необходимо успеть оставить свою заявку до 15 июля 2022 года, пройти онлайн-отбор, групповой очный отбор и индивидуальные собеседования с потенциальными работодателями.

Трудоустройство прошедших все три этапа отбора участников планируется завершить до конца 2022 года.

Подробности и новости программы смотрите на сайте: https://арктический-вызов.рф/