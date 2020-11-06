Якутян приглашают написать экологический диктант

Сегодня прошло заседание регионального оргкомитета по проведению Всероссийского экологического диктанта в Республике Саха (Якутия). Участники совещания обсудили вопросы участия жителей республики в одном из основных мероприятий года по направлению «Экология». Участники совещания наметили планы на предстоящую неделю для привлечения населения Якутии.

​Напоминаем, что мероприятие состоится 15-16 ноября 2020 года и будет приурочено ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Акция, старт которой дан в Год экологии, с каждым годом стремительно набирает обороты.

Целями Экодиктанта являются формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний среди жителей страны, а также повышение уровня экологической грамотности как мер по предупреждению экологических правонарушений.

Экологический диктант-2020 смогут написать все желающие: школьники, студенты, сотрудники крупных компаний, эксперты в области окружающей среды, а также представители власти.

Акция пройдет как в офлайн, так и в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус. Уже сейчас открыта регистрация для участие в экодиктанте.

Организаторами выступают Комитет Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель». Проект поддержан министерством науки и высшего образования Российской Федерации.