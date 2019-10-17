Якутян приглашают на выставку «Ведущие ювелиры Якутии»

Всем известно, что работы наших мастеров-ювелиров неизменно вызывают интерес и восхищение во всем мире. Именно поэтому в Якутии, в единственном субъекте России, указом президента республики в 2010 году учрежден профессиональный праздник – День ювелира.

Ко Дню работника ювелирной и алмазогранильной промышленности Якутии Сокровищница РС (Я) с 14 по 31 октября 2019 года проводит выставку под названием «Ведущие ювелиры Якутии». В экспозиции будут выставлены эксклюзивные работы лучших мастеров-ювелиров. Вы увидите новинки ювелирной моды от якутских дизайнеров, которые не оставят равнодушными наших модниц, и арт-эксперименты в национальных якутских украшениях, которые всегда остаются в тренде.

Приглашаем всех желающих ознакомиться с новыми работами наших талантливых мастеров-ювелиров.

Справки по тел.: (4112) 42-52-90, (4112) 42-52-58.

Адрес: г. Якутск, ул. Кирова, д. 12

Режим работы: с понедельника по пятницу.

Часы экскурсий: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00.

Стоимость билета: 260 рублей.

Стоимость билета для школьников, пенсионеров, студентов очного отделения: 125 рублей.