19.04.2022
11:02
23
Мультикультурная Якутия
Якутян приглашают на выставку «Мир красоты и таланта»
С 20 по 8 апреля в Якутске пройдёт Республиканская выставка «Мир красоты и таланта», посвящённая 100-летию образования ЯАССР и Году матери.
Организатором выступил Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». На выставке представлены следующие виды народных художественных промыслов: национальное шитьё, убранство, бисероплетение, изделия из конского волоса, ювелирное дело, кукольное искусство, работы из меха и кожи, изделия из бересты, резьба по дереву.
Открытие состоится 20 апреля 2022 года. Начало в 15.00
Дата: с 20.04.08.05.2022 по 08.05.2022
Место: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Галерея национальных культур (I этаж)
Вход: 100 руб.
Телефон для справок: +7(965)9952248
Источник: Центр народного искусства "Симэх"
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