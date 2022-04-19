Якутян приглашают на выставку «Мир красоты и таланта»

С 20 по 8 апреля в Якутске пройдёт Республиканская выставка «Мир красоты и таланта», посвящённая 100-летию образования ЯАССР и Году матери.

Организатором выступил Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». На выставке представлены следующие виды народных художественных промыслов: национальное шитьё, убранство, бисероплетение, изделия из конского волоса, ювелирное дело, кукольное искусство, работы из меха и кожи, изделия из бересты, резьба по дереву.

Открытие состоится 20 апреля 2022 года. Начало в 15.00

Дата: с 20.04.08.05.2022 по 08.05.2022

Место: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Галерея национальных культур (I этаж)

Вход: 100 руб.

Телефон для справок: +7(965)9952248