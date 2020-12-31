Якутян приглашают на выставку «Елочка нашего детства»

В преддверии самого любимого праздника большинства взрослых и детей Нового года в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Елочка нашего детства».

На выставке представлены те самые хрупкие, старинные, но дорогие сердцу елочные игрушки из бабушкиных сундуков, новогодние украшения, бумажные гирлянды, советские новогодние открытки известных авторов В. Зарубина, В. Четверикова, А. Жребина, Л. Похитонова и др., фигурки Деда Мороза и Снегурочки из папье-маше и ваты, маски медведя, тигра, детские игрушки и многое другое из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского и коллекции партнера выставки «Народного музея». Многие уникальные елочные игрушки принесли горожане — участники выставки. Участник выставки М.Е. ДРУЗЬЯНОВ любезно предоставил старинные календари XIX-XX вв. из своей личной коллекции. Также в экспозиции воссоздан фрагмент интерьера квартиры, где можно увидеть вещи, которые окружали в советское время.

Дорогие наши посетители, поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом и приглашаем посетить новую выставку «Елочка нашего детства» в Якутском музее им. Ем. Ярославского.