Якутян приглашают на выставку приморского художника Владимира Листрового

С 4 по 15 июля в Арт-галерее «Ургэл» города Якутска будет работать персональная выставка приморского художника Владимира Листрового «За далью — даль».

Выставка «За далью — даль» посвящена 60-летию известного приморского художника Владимира Сергеевича ЛИСТРОВОГО – живописца, члена ВТОО «Союз художников России» (Уссурийское отделение), почётного члена Российской академии художеств, академика-секретаря Китайско-Российской академии изобразительного искусства, лауреата золотой медали Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство».

Художник родился в селе Смирновка Амурской области. С 1982 года живёт и работает в городе Лесозаводске Приморского края. Окончил художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института (1977-1982) по мастерской педагогов Степана Матвеевича ФЕДОТОВА и Александра Петровича ЛЕПЕТУХИНА. Участник многочисленных художественных выставок всех рангов с 1983 года.

На Академической даче им. И.Е. Репина Владимир Сергеевич познакомился с народным художником СССР Валентином Михайловичем СИДОРОВЫМ и народным художником России Анатолием Павловичем ЛЕВИТИНЫМ. Встречи и беседы с ними, их моральная и духовная поддержка очень повлияли на него. Общаясь с большими мастерами русского изобразительного искусства, он стал пристальнее вглядываться в природу и назначение своего творчества, серьезней, основательней и ответственнее относиться к живописи.

Художники – люди очень разные и по характеру, и по возрасту, и по стилистической манере. Их обогащает общение. Большое влияние на В.С. Листрового оказала многолетняя дружба с заслуженным художником России Александром Васильевичем ТКАЧЕНКО. Постоянное общение с ним равнозначно хорошей школе.

Сегодня Владимир Листровой – признанный мастер пейзажной живописи. Дальневосточная природа с её романтикой, богатырской силой и пространственным размахом оказалась полностью созвучной художественной натуре живописца. Его лучшие достижения связаны с работой на пленэре в традициях классической русской пейзажной живописи. Он придаёт большое значение построению линейной и воздушной перспективы, пропорциональности общей композиции, светотени, колориту, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости. Постоянные поездки на пленэр дают возможность разнообразить выбор природных мотивов, приблизить искусство к зрителю, быстро воплотить эмоциональные впечатления в произведение живописи.

«За далью — даль» – одна из передвижных выставок авторского проекта «Страны моей просторы», целью которого является пропаганда искусства классической русской школы. В экспозиции более сорока картин, созданных в Приморье, Подмосковье, Хакасии, Якутии, Казахстане, Белоруссии и на Чукотке с 2000 по 2018 год. Преобладает пленэрный пейзаж, связанный с работой вдали от мастерской, на природе, при натуральном освещении.

В 2000-м году Владимир Сергеевич принял участие в сложном сорокадневном походе спортсменов-водников через опасные, непроходимые ущелья на реках Кеген и Чарын в Казахстане. Он согласился на приглашение, чтобы увидеть неповторимые по красоте горы Тянь-Шань. Во время этого похода (шестой категории сложности) художник написал более двадцати этюдов. В экспозиции представлены пейзажи «На вольном просторе», «В ущелье» и ряд других, полностью написанных с натуры.

Пейзаж «Там, где Амгу в океан впадает» экспонировался на многих престижных выставках не только в России, но и в Китае. Он написан на основе пленэрного материала, созданного в 2010 году во время двухнедельной поездки автора на северное побережье Приморского края. Тогда, вместе с Александром Васильевичем Ткаченко, Листровой на своей машине ездил в таёжные сёла Амгу, Максимовку и Усть-Соболевку к староверам, заинтересовавшись их бытом, умением сохранить веру и национальные традиции при любых обстоятельствах. В дороге художники жили и ночевали в машине. Тринадцать раз форсировали реки вброд. Для них это был очень важный и плодотворный пленэр.

В 2012 году в творческом наследии мастера появились первые психологические портреты из серии «Русские люди». В экспозиции представлены портрет «Анастасия Ануфриевна», запечатлевший сильную духом русскую женщину, гостеприимную хозяйку деревенского дома, и портрет сельского травника «Александр Саргов».

Пейзаж «Берега Мсты», запечатлевший неброскую красоту Подмосковья, написан в окрестностях Вышнего Волочка на Академической даче им. И.Е. Репина. В.С. Листровой ездил туда вместе с А.В. Ткаченко пять раз, чтобы совершенствовать профессиональное мастерство, собирать этюдный материал для будущих произведений и писать картины (2011-2016гг.). По результатам этих поездок им были изданы три каталога «Дальневосточники на Академической даче».

Картина «Время надежд» (2015-2017) выполнена с этюдов, созданных в Хабаровске в рамках художественного проекта «Старый Хабаровск». Она экспонировалась на XII региональной выставке «Дальний Восток» в Петропавловске-Камчатском. Здесь художник крупным планом изобразил старый одноэтажный купеческий дом, о котором в Хабаровске ходят легенды, связанные с кладом. В городской архитектурный пейзаж автор ввёл жанровый мотив: в настежь открытых окнах виден мужчина, сидящий за компьютером и женщина с ребёнком. Дом стар, но жизнь в нём продолжается.

Полотна «Хакасская тишина», «Хранители легенд Хакасии», «Хакасия. Из глубины веков» были созданы во время всероссийских пленэров, организованных Министерством культуры Республики Хакасия в 2015 и 2017 годах. В.С. Листровой был приглашён Александром Григорьевичем КОБЫЛЬЦОВЫМ, председателем Союза художников Хакасии, директором прекрасной художественной школы в Абакане. Вместе с художниками Москвы, Казани, Хабаровска, Красноярска и ряда других городов он проехал по всей республике, работая в трёх её совершенно разных климатических районах: степном, горном и лесном.

Владимир Сергеевич жил на турбазах, в сельских гостиницах, даже в юртах и с увлечением писал Хакасию – удивительный край высоких горных перевалов (Западные Саяны), широких рек, зелёных долин, бесчисленных озёр и древних, заросших мхами менгиров. Вместе с участниками пленэра побывал в знаменитых местах Хакасии – Хакасском национальном республиканском музее-заповеднике «Казановка», историко-культурном комплексе под открытым небом «Хуртуях тас», на Большом Салбыкском кургане, «тропе предков» на реке Белый Июс, познакомился с традициями и народными праздниками. В 2016 году на основе этюдного и фотографического материала, собранного на всероссийском пленэре в Хакасии, художник создал картину «В ожидании каравана», сюжет которой навеян легендой о хакасской принцессе, через земли которой мог проходить Великий шёлковый путь.

. Произведения Владимира Сергеевича Листрового говорят со зрителем уверенно, интересно, многопланово. Они дают ощущение внутренней свободы мастера, его возросшего живописного мастерства. Больше всего художнику нравится писать лирические сельские пейзажи и благородную красоту гор. В природе он ищет и находит не обязательно эффектное, но непременно благодатное, удивительное по красоте место спокойной силы. И не так уже важно, где оно находится. Задача у живописца одна – перенести на холст радостную, животворную музыку природы.

Людмила ВАРЛАМОВА, старший научный сотрудник научного отдела ПГКГ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников РФ.

ЛИСТРОВОЙ Владимир Сергеевич

Лесозаводск

Родился 8 ноября 1959 года в селе Смирновка Амурской области.

Образование:

художественно-графический факультет Хабаровского государственного педагогического института, Хабаровск.

С 2010 — член ВТОО «Союз художников России».

С 2014 — почетный член Российской академии художеств.

С 2016 – академик-секретарь Китайско-Российской академии изобразительного искусства

Произведения в коллекциях:

Художественный музей им. В.И. Сурикова. Красноярск

Художественный музей провинции Хэйлунцзян. Харбин, КНР

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия).Якутск.

Хакасский национальный краеведческий музей. Абакан

Музей изобразительного искусства. Комсомольск-на-Амуре.

Музей современного искусства. г. Биробиджан, ЕАО

Музейно-выставочный центр «Находка». Находка.

Художественная галерея имени А.М. Федотова. Хабаровск.

Музей русского искусства. Хэйхэ, КНР.

Музей. Циндао, КНР.

Галерея Хэйлунзянской ассоциации по развитию и изучению российской живописи. Харбин, КНР.

Краеведческий музей г. Белогорска, Амурской области

Музей им. А. Фадеева. с. Чугуевка, Приморского края

Краеведческий музей п. Эгвекинот, ЧАО

В коллекциях художественных галерей и в частных собраниях в России и за рубежом.

Проживает в городе Лесозаводск Приморского края.