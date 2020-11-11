11.11.2020
10:14
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Культура

Якутян приглашают на встречу с автором романа «Географ глобус пропил»

13 ноября в 20.00 часов на платформе Zoom в рамках книжного клуба «Рыцари книжного стола» Национальной библиотеки Якутии состоится встреча читателей с известным современным писателем Алексеем ИВАНОВЫМ.

Алексей Иванов – писатель, сценарист, культуролог. Автор более 20 книг, изданных общим тиражом более полуторамиллиона экземпляров: 

«Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Хребет России», «Псоглавцы», «Ёбург», «Ненастье», «Тобол», «Пищеблок» и др. Лауреат премий «Книга года», «Ясная поляна», премии Правительства РФ за достижения в области культуры, Платоновской премии и др. 

В ходе встречи участники клуба ознакомятся с биографией и творчеством писателя, модератор сделает небольшой обзор по произведениям Алексея Иванова. После чего в формате реального времени участники клуба смогут задавать свои вопросы автору.

Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, необходимо зарегистрироваться по номеру 89247635785 (WhatsApp).

(время указано по Якутску).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Национальная библиотека Якутии
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