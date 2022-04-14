Якутян приглашают на вечер молодых дизайнеров и известных мастериц «Кэрэни Кэрэхсээ»

17 апреля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится нашумевший Творческий вечер молодых дизайнеров и известных мастериц «Кэрэни Кэрэхсээ»!

Только в этот день на большой сцене вы увидите коллекции якутской национальной, этнической и современной одежды.

Свои главные хиты для вас споют звёзды эстрады: Лэгэнтэй, Кирилл Матвеев, Екатерина Максимова и др. В мероприятии принимают участие: Модельное агентство «Кампус», танцевальные ансамбли. Начало в 15.00

Дата: 17.04.2022

Место: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Мраморный зал (II этаж)

Время: 15.00

Цена билета: 500 — 700 руб.

Касса: 32-82-96