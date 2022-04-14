14.04.2022
11:31
35
Мультикультурная Якутия
Якутян приглашают на вечер молодых дизайнеров и известных мастериц «Кэрэни Кэрэхсээ»
17 апреля в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского состоится нашумевший Творческий вечер молодых дизайнеров и известных мастериц «Кэрэни Кэрэхсээ»!
Только в этот день на большой сцене вы увидите коллекции якутской национальной, этнической и современной одежды.
Свои главные хиты для вас споют звёзды эстрады: Лэгэнтэй, Кирилл Матвеев, Екатерина Максимова и др. В мероприятии принимают участие: Модельное агентство «Кампус», танцевальные ансамбли. Начало в 15.00
Дата: 17.04.2022
Место: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Мраморный зал (II этаж)
Время: 15.00
Цена билета: 500 — 700 руб.
Касса: 32-82-96
Источник: Центр народного искусства "Симэх"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.04.2022
114
14.04.2022
114
14.04.2022
209
14.04.2022
479
14.04.2022
690
14.04.2022
174
14.04.2022
679
14.04.2022
539
14.04.2022
752
14.04.2022
468
14.04.2022
1051
13.04.2022
1002
13.04.2022
609
13.04.2022
584
13.04.2022
1408
13.04.2022
674
13.04.2022
283
13.04.2022
633
13.04.2022
447
13.04.2022
337
13.04.2022
1053
13.04.2022
549
13.04.2022
323
13.04.2022
1316
13.04.2022
270
13.04.2022
372
13.04.2022
1783
13.04.2022
1447
13.04.2022
462
13.04.2022
584
13.04.2022
1242
13.04.2022
302
ТОП НОВОСТИ
08.04.2022
8073
10.04.2022
5058
12.04.2022
4676
09.04.2022
4479
09.04.2022
4051
08.04.2022
3613
11.04.2022
3186
10.04.2022
3113