03.08.2020
12:01
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Культура & Образование

Якутян приглашают на праздник танца дяландя у большого юкагирского костра

ПРОГРАММА

традиционного праздника коренных малочисленных народов Севера РС (Я) «Кочевье», посвященного Международному Дню коренных народов мира 9 августа 2020 года.

Место: г. Якутск, площадь им. С. Орджоникидзе

Время: 11.00.

9.00. – Оформление площадок народов Якутии на площади.

11.30. – Обрядовые действа эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей, арктических русских старожилов, якутов.

              Обряды благословления, обряды очищения, обряды приобщения к родовому очагу.

12.00. – Зажжение большого юкагирского костра дружбы.  

12.00. —  Открытие праздника. Официальная часть.

12.30. —  Объявление конкурсов праздника: конкурс чтецов (взрослые и дети)?, конкурс авторской песни, запевал круговых танцев народов Якутии, национальных блюд народов Севера.

           — Работа фотовыставки «Наследники Победы» (о династиях, поколениях воинов Великой Отечественной войны)

12.45. – Поздравительный экран. Поздравления с мест компактного проживания КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока.

13.20. — Большой праздничный концерт.

15.00. – Проведение традиционных игр народов Севера РС (Я).

16.00. – Танцевальный флеш-моб 

16.30 . — Конкурс круговых танцев северных народов «Праздник танца» Дяландя или этномарафон

17.30. – завершение праздника, подведение итогов.

Источник: Оргкомитет.
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