Якутян приглашают на праздник танца дяландя у большого юкагирского костра
ПРОГРАММА
традиционного праздника коренных малочисленных народов Севера РС (Я) «Кочевье», посвященного Международному Дню коренных народов мира 9 августа 2020 года.
Место: г. Якутск, площадь им. С. Орджоникидзе
Время: 11.00.
9.00. – Оформление площадок народов Якутии на площади.
11.30. – Обрядовые действа эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей, арктических русских старожилов, якутов.
Обряды благословления, обряды очищения, обряды приобщения к родовому очагу.
12.00. – Зажжение большого юкагирского костра дружбы.
12.00. — Открытие праздника. Официальная часть.
12.30. — Объявление конкурсов праздника: конкурс чтецов (взрослые и дети)?, конкурс авторской песни, запевал круговых танцев народов Якутии, национальных блюд народов Севера.
— Работа фотовыставки «Наследники Победы» (о династиях, поколениях воинов Великой Отечественной войны)
12.45. – Поздравительный экран. Поздравления с мест компактного проживания КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока.
13.20. — Большой праздничный концерт.
15.00. – Проведение традиционных игр народов Севера РС (Я).
16.00. – Танцевальный флеш-моб
16.30 . — Конкурс круговых танцев северных народов «Праздник танца» Дяландя или этномарафон
17.30. – завершение праздника, подведение итогов.
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