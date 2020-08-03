Якутян приглашают на праздник танца дяландя у большого юкагирского костра

ПРОГРАММА традиционного праздника коренных малочисленных народов Севера РС (Я) «Кочевье», посвященного Международному Дню коренных народов мира 9 августа 2020 года. Место: г. Якутск, площадь им. С. Орджоникидзе Время: 11.00. 9.00. – Оформление площадок народов Якутии на площади. 11.30. – Обрядовые действа эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей, арктических русских старожилов, якутов. Обряды благословления, обряды очищения, обряды приобщения к родовому очагу. 12.00. – Зажжение большого юкагирского костра дружбы. 12.00. — Открытие праздника. Официальная часть. 12.30. — Объявление конкурсов праздника: конкурс чтецов (взрослые и дети)?, конкурс авторской песни, запевал круговых танцев народов Якутии, национальных блюд народов Севера. — Работа фотовыставки «Наследники Победы» (о династиях, поколениях воинов Великой Отечественной войны) 12.45. – Поздравительный экран. Поздравления с мест компактного проживания КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока. 13.20. — Большой праздничный концерт. 15.00. – Проведение традиционных игр народов Севера РС (Я). 16.00. – Танцевальный флеш-моб 16.30 . — Конкурс круговых танцев северных народов «Праздник танца» Дяландя или этномарафон 17.30. – завершение праздника, подведение итогов.

Источник: Оргкомитет.

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