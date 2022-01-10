10.01.2022
10:29
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Мультикультурная Якутия

Якутян приглашают на показ коллекций национальных костюмов

13 января состоится показ коллекций национальных костюмов «Новогодние встречи в Симэх». Начало в 17.00

Уважаемые жители и гости столицы, вашему вниманию будут представлены лучшие работы мастеров Национального Центра «Симэх».

• Якутские национальные зимние коллекции

• Национальные костюмы в современном стиле

• Коллекции участников юбилейного Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2021» в г. Москва

В программе:

• Показ моделей от ведущих мастеров и модельеров

• Розыгрыш новогодней лотереи по входным билетам

• Выступление артистов эстрады

• Выставка-продажа сувенирной продукции и изделий мастеров Республики Саха (Якутия)

Место проведения: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, 2 этаж, мраморный зал

Стоимость билета: 500 руб.

За подробной информацией обращаться по телефону: +7(924)863-53-11

Источник: Центр народного искусства "Симэх"
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