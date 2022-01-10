Мультикультурная Якутия
Якутян приглашают на показ коллекций национальных костюмов
13 января состоится показ коллекций национальных костюмов «Новогодние встречи в Симэх». Начало в 17.00
Уважаемые жители и гости столицы, вашему вниманию будут представлены лучшие работы мастеров Национального Центра «Симэх».
• Якутские национальные зимние коллекции
• Национальные костюмы в современном стиле
• Коллекции участников юбилейного Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато-2021» в г. Москва
В программе:
• Показ моделей от ведущих мастеров и модельеров
• Розыгрыш новогодней лотереи по входным билетам
• Выступление артистов эстрады
• Выставка-продажа сувенирной продукции и изделий мастеров Республики Саха (Якутия)
Место проведения: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, 2 этаж, мраморный зал
Стоимость билета: 500 руб.
За подробной информацией обращаться по телефону: +7(924)863-53-11
+7 (999) 174-67-82