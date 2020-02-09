09.02.2020
13:15
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Культура & Образование
Якутян приглашают на Поэтический турнир по Пастернаку
Завтра, 10 февраля в 14 часов в главном учебном корпусе СВФУ им. М.К. Аммосова в аудитории 139 состоится поэтический турнир, посвященный 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака в рамках реализации гранта президента РФ «Русский поэтический календарь». Об этом SakhaLife сообщил председатель Русской общины Якутии Александр ПОДГОЛОВ. Мероприятие проводят Русская община совместно с филологическим факультетом СВФУ.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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