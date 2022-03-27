Якутян приглашают на передвижную выставку авторских кукол

В весенний праздничный день 25 марта в профессиональный праздник работников культуры, открылась передвижная выставка авторских кукол Арт-салона «Симэх» в Smart библиотеке.

Куклы наших мастеров принимали участие в различных выставках не только в пределах Республики, но и во многих городах России и за рубежом.

Неповторимые, чудесные куклы, сделанные руками мастеров Союза кукольников Якутии со всей Республики встретят вас в Арт-салоне «Симэх» в Старом городе, на постоянной выставке эксклюзивных кукол «Мир кукол Якутии».

Куклы, сделанные из разных материалов, на разные темы смотрят на вас из витрин, словно хотят пригласить в таинственный мир кукол. Каждая кукла несет свой характер, имеет свой неповторимый образ.

Одним из символов родовой принадлежности любого народа является национальный костюм. Именно он впитывает в себя традиции, уклад жизни и даже характер народа.

Выставка будет работать с 25 марта по 7 апреля в Smart библиотеке 203 мкрн.

Вход бесплатный.