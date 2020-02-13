Якутян приглашают на концерт «Элегия любви и жизни»

25 февраля в 18.30 на сцене Русского драматического театра им. А.С. Пушкина состоится концерт «Элегия любви и жизни», посвященный 75-летию Победы ВОВ, 20-летию АГИКИ с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, выпускников Московской консерватории и руководителя — солистки театра Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Оксаны КОРНИЕВСКОЙ и оркестра русских народных инструментов Арктического Государственного института культуры и искусств (лауреата международного конкурса). Дирижер — Николай ПИКУТСКИЙ. В программе прозвучат шедевры оперной классики, неаполитанские песни, песни военных лет.

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