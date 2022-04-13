Якутян приглашают на фестиваль финансовой грамотности «Семья — инвестиции в будущее»

Фестиваль финансовой грамотности «Семья — инвестиции в будущее» стартует 18 апреля. В нем могут принять участие все желающие взрослые и дети от 7 лет на площадке finfestykt.ru в онлайн формате.

«На площадках фестиваля одновременно состоятся тематические мероприятия по нескольким направлениям для различных целевых аудиторий. Онлайн формат позволит собрать ведущих экспертов по финансовой грамотности из регионов страны. В течение нескольких дней на площадках выступят спикеры, эксперты, авторы книг по финансовой грамотности для детей и взрослых, а также интересных методик преподавания», — сообщила сегодня в ходе прямого эфира в социальных сетях в аккаунте SakhaGov руководитель Регионального центра компетенций по финансовой грамотности Якутии Рита Якушева.

От Якутии для молодых участников фестиваля выступит министр финансов региона Валерий Жондоров. В формате прямого эфира школьники и студенты смогут напрямую задать вопросы министру и получить ответы из первых уст.

В программе фестиваля будут обсуждаться такие темы, как ведение бюджета, инвестирование, составление личного финансового плана, грамотный подход к выбору банковских продуктов. Кроме того, участников ждут семейные конкурсы, викторины, командные игры, мастер-классы и мастерские на тему повышения финансовой грамотности. Победителей конкурсов фестиваля ждут призы. С подробной программой фестиваля «Семья – инвестиции в будущее» можно ознакомиться на сайте finfestykt.ru

Отметим, что фестиваль проводится ежегодно с 2020 года для повышения уровня финансовой грамотности населения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления кредитной нагрузкой, защиты от мошенников.