Якутян приглашают к участию в онлайн-акции «Ысыах – 2021»

SakhaLife.ru.

Дорогие жители Республики Саха (Якутия), поздравляем Вас с наступающим главным праздником лета!

Праздник Ысыах исконно является самым долгожданным событием для всех якутян, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей якутян для созидания, благополучия и обилия.

Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир якутян, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом.

Национальная библиотека Якутии приглашает всех якутян присоединиться ко II онлайн-акции «Ысыах – 2021», посвященной светлому празднику Ысыах.

Всю неделю во всех онлайн площадках библиотеки пройдут интересные лекции и беседы, полезные мастер–классы, будут представлены выставки и тематические подборки литературы.

Программа:

18.06.2021 – 22.06.2021 — Виртуальная выставка «Ысыах – символ продолжения жизни»

Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru

18.06.2021 — Книжная выставка «Ыһыах – үйэлээх үгэспит»

Площадка: Историческое здание НБ РС(Я), 1 этаж

21.06.2021 — Тематическая подборка «Национальный праздник Ысыах»

Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru

21.06.2021 – Мастер-класс по изготовлению чороона от реставратора Якутского музея им. Ем. Ярославского Василия Протопопова

Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru, Инстаграм @nb_sakha

21.06.2021 — Подкаст «Интервью с театроведом Валентиной Чусовской об эстетике Театра Олоҥхо».

Площадка: ЯндексМузыка, канал Национальной библиотеки РС(Я)

25.06.2021 — Лекция «Якутская национальная кухня: традиции и современность»

Время проведения: 10:00 ч.

Ссылки: Zoom: https://nlrs.ru/event-redirect/5675

Youtube: https://nlrs.ru/event-redirect/5676