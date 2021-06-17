Якутян приглашают к участию в онлайн-акции «Ысыах – 2021»
Дорогие жители Республики Саха (Якутия), поздравляем Вас с наступающим главным праздником лета!
Праздник Ысыах исконно является самым долгожданным событием для всех якутян, олицетворяющий встречу лета, пробуждение природы, благословляющий объединение сил и возможностей якутян для созидания, благополучия и обилия.
Во время Ысыаха наиболее полно раскрывается внутренний мир якутян, который посредством древних, священных ритуалов и обрядов отображает образ жизни, нравственные принципы, обычаи и мировоззрение, выражающее торжество гармонии между Человеком и Миром, между результатами человеческого труда и природой, объединенных единым ритмом.
Национальная библиотека Якутии приглашает всех якутян присоединиться ко II онлайн-акции «Ысыах – 2021», посвященной светлому празднику Ысыах.
Всю неделю во всех онлайн площадках библиотеки пройдут интересные лекции и беседы, полезные мастер–классы, будут представлены выставки и тематические подборки литературы.
Программа:
18.06.2021 – 22.06.2021 — Виртуальная выставка «Ысыах – символ продолжения жизни»
Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru
18.06.2021 — Книжная выставка «Ыһыах – үйэлээх үгэспит»
Площадка: Историческое здание НБ РС(Я), 1 этаж
21.06.2021 — Тематическая подборка «Национальный праздник Ысыах»
Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru
21.06.2021 – Мастер-класс по изготовлению чороона от реставратора Якутского музея им. Ем. Ярославского Василия Протопопова
Площадка: Сайт библиотеки nlrs.ru, Инстаграм @nb_sakha
21.06.2021 — Подкаст «Интервью с театроведом Валентиной Чусовской об эстетике Театра Олоҥхо».
Площадка: ЯндексМузыка, канал Национальной библиотеки РС(Я)
25.06.2021 — Лекция «Якутская национальная кухня: традиции и современность»
Время проведения: 10:00 ч.
Ссылки: Zoom: https://nlrs.ru/event-redirect/5675
Youtube: https://nlrs.ru/event-redirect/5676
+7 (999) 174-67-82