Якутян предупреждают: Будьте осторожны, на дороге медведи🐻❗

На территории Амгинского улуса в эти дни людям часто стали встречаться бурые медведи. Амгинская инспекция государственного экологического надзора это явление объясняет сезонной активностью бурых медведей после выхода из спячки и предупреждает быть предельно осторожными, тем кто выезжает на природу, также туристам — сообщает ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ в соцсети.