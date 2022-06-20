20.06.2022
14:26
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Якутия

Якутян предупреждают: Будьте осторожны, на дороге медведи🐻❗

На территории Амгинского улуса в эти дни людям часто стали встречаться бурые медведи. Амгинская инспекция государственного экологического надзора это явление объясняет сезонной активностью бурых медведей после выхода из спячки и предупреждает быть предельно осторожными, тем кто выезжает на природу, также туристам — сообщает ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ в соцсети.

Фото: ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ
Источник: ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ

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