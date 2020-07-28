Якутян поздравляют с Днем крещения Руси

Поздравляю всех православных якутян с Днем крещения Руси!

В этот день 1032 года назад состоялось эпохальное событие – киевский князь Владимир принял христианство и крестил Русь. Обращение к христианству предопределило путь развития нашей страны, сыграло ключевую роль в формировании отечественной культуры.

Мы живем в многонациональном государстве, где гарантирована свобода вероисповедания. В нашей республике мирно сосуществуют представители разных конфессий. Всех нас объединяет вера. Именно она дает людям силы выстоять в испытаниях, сохранить самобытность любого народа, духовность и нравственность.

Поздравляю вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, мира и единства, добра, любви и веры!

Председатель Общественной палаты РС(Я) А.Е. СЕРГУЧЕВ