Якутян обучают народной дипломатии

В последние годы международная обстановка вокруг нашей страны стала напряженной, политики не могут найти общие точки соприкосновения по спорным вопросам, а перспектив на улучшение отношений в ближайшее время не предвидится. Но несмотря на это, граждане разных стран активно взаимодействуют друг с другом.

Народная дипломатия способствует улучшению международного сотрудничества, культурному обогащению и расширению личностных границ. С этой идеей председатель общественной организации «Интерсфера» Максим Рязанский подал заявку на реализацию проекта «Академия народной дипломатии» на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграл его. Членами «Интерсферы» являются молодые люди, увлечённые международной политикой, ролью России и Якутии в ней.

Руководитель проекта Максим Рязанский заканчивает 2 курс магистратуры Исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова по направлению «Государственная региональная политика и управление», также возглавляет комитет по внешним связям и делам народов в Молодежном правительстве Республики Саха (Якутия).

Проект «Академия народной дипломатии» стартовал 30 сентября и проходит в виде образовательной площадки на платформе ZOOM. Слушатели – представители делегаций, выезжающих из Якутии по образовательным, научным, культурным, спортивным программам и мероприятиям для поддержания и развития взаимовыгодного сотрудничества между народами. Многие из них впервые выезжают за пределы республики и страны, перед выездом их всех необходимо обучать, чтобы люди могли достойно представлять свой регион и страну.

За время проекта было проведено шесть лекций и деловая игра «Импульс народа», в которых приняли участие более 200 человек. На сегодняшний день, уже прошли лекции от экспертов Министерства по внешним связям и делам народов Якутии, постпредства в Москве и во Владивостоке, народных дипломатов, венчурной компании «Якутия» и представителей сектора Некоммерческих организаций Республики Саха (Якутия).

По словам руководителя проекта Максима Рязанского целью проекта является укрепление позитивного имиджа Якутии и России за рубежом, а также получение необходимых социально-коммуникативных навыков и развитие soft-skills (дополнительных навыков), участники проекта углубят свои общепрофессиональные способности, расширят кругозор, получат необходимые знания, умения для комфортного пребывания заграницей. Благодаря лекциям и практическим занятиям, будут закреплены коммуникабельность, умение работать в команде, критическое мышление, которые понадобятся и помогут по жизни.

Проект «Академия народной дипломатии» будет проводиться до июня 2021 года. Участниками смогут стать все желающие. По интересующим вопросам можно обратиться к организаторам по номеру: +7 (984) 108-66-41. За актуальной информацией о проектах Вы можете обратиться к профилю Интерсферы по ссылке: https://www.instagram.com/inter.sfera/.