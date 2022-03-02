02.03.2022
21:58
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Происшествия

Якутян обманули на фальшивом сайте DNS

Мошенники создали копию сайта магазина электроники DNS, сообщила пресс-служба МВД республики. В полицию уже обратились трое якутян, ставшие жертвами обмана. При попытке приобрести товары они потеряли 100 000 рублей.

«Один из пострадавших хотел купить ноутбук за 80 тысяч рублей. Ранее он покупал товары магазина через сайт, но в этот раз мужчина наткнулся на фишинговый сайт и не проверил его данные. Он перевел деньги и стал ждать СМС-подтверждения оформления заказа. Когда сообщение не поступило, мужчина решил поехать в филиал магазина в ТЦ „Улуру Молл“. Там ему сказали, что такого товара на складе вообще нет», — рассказали News.Ykt.Ru в МВД.

Когда потерпевший решил перепроверить данные, он обнаружил, что оформил заказ на поддельном сайте и перевел деньги мошенникам.

Ранее МВД республики предупреждала якутян при покупке товаров обращать внимание на правильность названия сайта в адресной строке.

Фото: сайт ДНС
Источник: News.Ykt.Ru
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