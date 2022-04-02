Якутян обманули на сайте-двойнике известного магазина

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району обратилась жительница Алдана с заявлением о том, что её несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников.

Как было установлено, подросток на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже игровой приставки, о которой он давно мечтал, за 55 тысяч рублей. Условия сделки обсуждались в мессенджере, после чего продавец направил подростку ссылку, по которой он с помощью матери перевел на указанный номер банковской карты 55 тысяч рублей. Через некоторое время мальчик начал сомневаться и понял, что сайт, на котором он заказал приставку, оказался сайтом-двойником известного магазина. При проверке номера телефона, указанного в платежном документе, тот оказался фальшивым, а номер, с которого велась переписка, зарегистрирован в Ивановской области.

Полиция предупреждает: чтобы распознать сайты-двойники и не попасться на удочку мошенников, необходимо постоянно быть начеку. Обращайте внимание, в первую очередь, на название интернет-магазина: от оригинала его часто отличает только одна буква. Дизайн же и наполнение сайта-двойника практически повторяет настоящий — оригинальный — сайт. Контакты на сайте (чаще телефоны) отличаются от реальных контактов компаний. Если сайт, который вы проверяете, принадлежит мошенникам, то в качестве владельцев будет указана не компания, а физическое лицо. К тому же дата регистрации интернет-магазина будет достаточно свежая.