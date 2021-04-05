Якутян ловко «развели» на деньги

Якутяне продолжают доверять мошенникам, что приводит к потере крупных сумм.

Так, в ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии обратился 44-летний местный житель. Мужчина пояснил, что ему с номера 8-499-704-50-12 позвонил молодой человек, представившийся сотрудником безопасности банка, и сообщил, что в сервисе «ДомКлик» по его карте пытаются произвести оплату услуг. Далее разговор переключили на «оператора», который предложил отменить данную операцию и попросил продиктовать голосовому помощнику 3 цифры, расположенные на оборотной стороне банковской карты, а также фразу «отмена операции», что потерпевший и сделал. Сразу после этого заявителю пришло уведомление о списании 48 600 рублей.

В другом случае 61-летней жительнице п. Чульман позвонила женщина, которая представилась сотрудником Московской Центральной прокуратуры, и поинтересовалась, не приобретала ли она ранее какие-либо лекарства. Потерпевшая вспомнила, что примерно полтора года назад действительно заказывала в интернете лекарства, но ей отправили не те препараты. Звонившая сообщила, что компанию, которая занималась данными БАДами, закрыли, возбуждено уголовное дело. Также лжесотрудница сообщила потерпевшей, что она входит в список пострадавших, и ей полагается компенсация в сумме 450 000 рублей, но для оформления необходимых документов надо заплатить 25 000 рублей. Пенсионерка заняла данную сумму у знакомых и перечислила деньги на указанный счёт. После этого звонившая сказала, что деньги отправят инкассацией, но их необходимо застраховать на сумму более 100 000 рублей. Когда женщина сказала, что у неё нет таких денег, то ей предложили найти хотя бы 30 000 рублей, а с остальной суммой пообещали помочь. Потерпевшая вновь заняла деньги у знакомых и перевела их на ранее указанный счёт. В итоге пенсионерка лишилась 55 000 рублей и никакой компенсации не получила.

Уважаемые граждане! В очередной раз предупреждаем, что банки могут позвонить только, чтобы ознакомить с кредитным предложением, во всех остальных случаях звонят мошенники. Если Вам сообщают о подозрительных операциях по Вашей карте, следует сразу прервать разговор. Продолжив общение с незнакомцем, Вы рискуете остаться без своих накоплений!