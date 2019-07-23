АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  62.98
 70.65
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2019, 14:05
Происшествия
Массовая драка в Якутске — комментарий МВД
23.07.2019, 14:02
Общество
Продлен срок подачи заявок на Форум тюркской молодежи «Золото тюрков» в Чувашии
23.07.2019, 14:00
Культура & Образование
Стрит-арт художник Пол Барлоу проведет в Якутске мастер-класс
23.07.2019, 13:30
Якутия
Фотофакт
Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье
23.07.2019, 13:00
Экономика
Совет директоров «Сахатранснефтегаза» поддержал благотворительную работу компании
23.07.2019, 12:45
Политика
Якутян креативно научили защищать гранты
23.07.2019, 12:44
Происшествия
В Якутии в ДТП пострадали 4 человека, среди них 10-ти месячный ребенок
23.07.2019, 12:33
Экономика
Фотофакт
В малосемейке по ул.Горького проходит ремонт
23.07.2019, 12:30
Некролог
Ушла из жизни якутская актриса
23.07.2019, 12:27
Общество
Рейс авиакомпании «Якутия» перенесен на сутки
23.07.2019, 12:21
Политика
Единороссы обсудили вопрос поведения в приграничной зоне
23.07.2019, 12:10
Экономика
Суда ЛОРПа открыли арктическую навигацию
23.07.2019, 11:58
Судебная хроника
Жительница Якутии получила реальный срок
23.07.2019, 11:46
Спорт
Якутский борец стал чемпионом Румынии
23.07.2019, 11:34
Происшествия
В Якутии горели двухэтажки
23.07.2019, 11:22
Якутия
Непогода парализовала движение на трассе в Якутии
23.07.2019, 11:16
Якутск
Объявление
В Якутске пройдет благотворительная акция «Семья — семье»
23.07.2019, 11:10
Происшествия
Полицейские за одну ночь поймали более 70 подростков в Якутске
23.07.2019, 10:58
Экономика
В Жиганский район доставили запланированные объемы топлива
23.07.2019, 10:49
Якутск
Экстра
Взломан ютуб-канал, подконтрольный мэрии Якутска
23.07.2019, 10:45
Происшествия
Закоренелые преступники совершили плохое дело
23.07.2019, 10:33
Якутия
Анонс
Владимир Солодов ответит на вопросы населения в прямом эфире в Instagram
23.07.2019, 10:20
Экология
Фотофакт
Медведи заполонили Южную Якутию
23.07.2019, 10:09
Общество
Прокуратура Якутска защитила права молодой мамочки
23.07.2019, 9:57
Финансы
Россельхозбанк на треть увеличил кредитный портфель экспортно ориентированных компаний АПК
23.07.2019, 9:45
Судебная хроника
Якутянка избежала наказания за оскорбления полицейских в WhatsApp
23.07.2019, 9:33
Происшествия
Площадь пожаров в Якутии возросла до 500 тысяч га
23.07.2019, 9:21
Экономика
Станция Нижний Бестях открыта для выполнения грузовых и пассажирских операций
23.07.2019, 9:08
Происшествия
Житель Якутска за день разгромил музей, украл телефон и угнал машину
23.07.2019, 9:00
Якутия
Вертолет МЧС вылетел в Батагай
23.07.2019, 1:03
Культура & Образование
Успех юных якутян в Южной Корее
23.07.2019, 0:20
Сахалыы
Эксклюзив
“Уһун Дьурантаайы — 2019”: кыайыылаахтар ааттаннылар
23.07.2019, 0:17
Общество
Молодогвардейцы Якутии бьют тревогу
23.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 23 июля 2019
22.07.2019, 23:14
Якутск
В Якутске стартовали проекты «За рулем» и «Школа красоты»
22.07.2019, 21:37
Погода
Ветрено — погода в Якутске на завтра
22.07.2019, 21:11
Культура & Образование
Актриса Саха театра снимется в телефильме
22.07.2019, 18:09
Официально
График плановых работ энергетиков на 23 июля
22.07.2019, 18:02
Опрос
Эксклюзив
Что думают читатели «SAKHALIFE» о мэре Якутска?
22.07.2019, 17:20
Экономика
АО «Водоканал» оказывает услуги по вывозу ЖБО
22.07.2019, 17:18
Финансы
Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу
22.07.2019, 16:36
Якутск
В мэрии Якутска рассматривают вопрос о бесплатном проезде для школьников
22.07.2019, 16:31
Экономика
Успевайте купить чипсы “Lay’s” по супервыгодной цене!
22.07.2019, 16:25
Официально
О временном (плановом) ограничении холодного водоснабжения в Якутске
22.07.2019, 14:50
Общество
В Якутии проходит операция «Путина»
22.07.2019, 14:16
Политика
Федор Борисов: Я никуда не ухожу
22.07.2019, 14:00
Экономика
Фонд капремонта: вести с «полей»
22.07.2019, 14:00
Экономика
Первая франчайзинговая компания в истории Якутии — SELA отметила свое 20-летие!
22.07.2019, 13:30
Происшествия
Похищение в столовой Якутска
22.07.2019, 13:09
Желток
Видео
Звезда танцпола покоряет соцсети
22.07.2019, 13:00
Политика
В России предлагают повысить штрафы за задержку рейсов и багажа в десять раз
22.07.2019, 12:49
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Местников: Меня отправили в самое адское место на Земле…
22.07.2019, 12:45
Якутия
Айсен Николаев объявил о подписании двух кадровых указов
22.07.2019, 12:39
Происшествия
Где в Якутии горит лес?
22.07.2019, 12:27
Происшествия
Фотофакт
Счастливое спасение в Якутии
22.07.2019, 12:25
Происшествия
Фотофакт
Смертельное ДТП в Якутии
22.07.2019, 12:15
Красота & Здоровье
Интервью
Летом инсультов поменьше, но…
22.07.2019, 12:02
Якутск
Почему именем Володи Губина названа улица в Якутске?
22.07.2019, 11:51
Экономика
Энергетики ЦЭС заменили оборудование трансформаторной подстанции
22.07.2019, 11:37
Происшествия
Не скачивайте сомнительные приложения на телефон!
22.07.2019, 11:17
Якутия
Кастинг в ансамбль «Тетрис»
22.07.2019, 11:05
Экономика
Передавайте показания приборов учета любым удобным способом
22.07.2019, 10:53
Происшествия
В Якутии произошло 11 пожаров
22.07.2019, 10:41
Финансы
РСХБ отсрочит выплаты по кредитам для пострадавших от паводка в Иркутской области
22.07.2019, 10:37
Происшествия
Резонанс
Беглец из якутской колонии задержан
22.07.2019, 10:29
Происшествия
Фотофакт
По вине пьяной автоледи пострадал ребенок
22.07.2019, 10:29
Судебная хроника
Водителя-наркомана лишили прав
22.07.2019, 10:16
Экономика
«Саханефтегазсбыт» использует разработки в области биотехнологий
22.07.2019, 10:05
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении депутата
22.07.2019, 9:52
Общество
Вниманию охотников: 22 июля пройдет повторное тестирование
22.07.2019, 9:40
Происшествия
Криминальная статистика в Якутии
22.07.2019, 9:28
Политика
Экстра
Кадровое назначение главы Якутии
Политика
23 июля 2019, 12:45
120

Якутян креативно научили защищать гранты

         Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА провела практические занятия по основным правилам соискания финансовых субсидий (грантов).

Они прошли в два этапа. Первый – семинар-тренинг руководителя отдела развития предпринимательства Айаар КИРИЛЛОВА. Минпредпринимательства и развития туризма проводит такие консультации всегда креативно.

Второй этап прошел в виде практических занятий в Учебном центре спасателей под руководством Елены ЯКУНИНОЙ.

Одним из слушателей был Сергей РОМАНОВ, председатель НКО Квадрат, который пригласил лидеров инициативных групп участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Все лидеры учатся составлять заявки на получение грантов. Общая цель – снять остроту проблемы обманутых дольщиков, пайщиков, вкладчиков, состоящих в Народном реестре РС(Я) через обеспечение юридического сопровождения объектов долевого строительства. Общественные организации по защите прав инвалидов успешно могут защитить гранты по уходу за инвалидами.

       «Мы будем периодически раз в квартал проводить правовые семинары по разным направлениям наболевших вопросов. Как в этом случае – как правильно оформить и подать заявку на грант, осветить весь процесс соискания грантов, вооружить активистов НКО стратегией поиска и анализа возможных фондов. Кто владеет информацией, тот владеет миром, это фраза Натана Ротшильда, ставшая крылатой. Хочу пожелать тем, кто только учится писать гранты, самое главное — ни в коем случае не сдаваться. Не получилось в первый раз — пробуйте еще и еще!», — советует руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Елена ГОЛОМАРЕВА.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2019, 9:10
Политика
Резонанс
Мэр Вилюйска: Смонтировали удобные кадры для населения
18.07.2019, 11:47
Якутия
Фотофакт
Позитив
Вот это улов! Житель Якутии поймал огроменную рыбу!
20.07.2019, 22:53
Политика
Мэр Якутска прокомментировала слухи про Айсена Николаева
17.07.2019, 13:56
Экономика
Эксклюзив
Новый пост Афанасия Максимова
20.07.2019, 22:22
Происшествия
В Якутске задержан подозреваемый в стрельбе в кафе
18.07.2019, 11:34
Экономика
Виктор Лебедев нацелил сотрудников на эффективность
21.07.2019, 9:04
Якутия
Глава Якутии посетил золотоизвлекательную фабрику «Полюс Алдан»
18.07.2019, 20:19
Происшествия
Девушка выехала на машине из Якутска в Покровск и пропала без вести
20.07.2019, 22:31
Якутия
Айсен Николаев принял участие в возложении цветов к памятнику первооткрывателям Алдана
20.07.2019, 22:16
Желток
Дневник будущей мамочки
18.07.2019, 19:13
Экология
Фотофакт
Медведица Аяна из Среднеколымского района радуется белому снегу
19.07.2019, 20:51
Происшествия
Экстра
Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Якутия
23.07.2019

Айсен Николаев осмотрел сенокосные угодья в Заречье

Экономика
23.07.2019

Совет директоров «Сахатранснефтегаза» поддержал благотворительную работу компании

Некролог
23.07.2019

Ушла из жизни якутская актриса

Спорт
23.07.2019

Якутский борец стал чемпионом Румынии

Объявление
Якутск
23.07.2019

В Якутске пройдет благотворительная акция «Семья — семье»

Происшествия
23.07.2019

Закоренелые преступники совершили плохое дело

Анонс
Якутия
23.07.2019

Владимир Солодов ответит на вопросы населения в прямом эфире в Instagram

Происшествия
23.07.2019

Житель Якутска за день разгромил музей, украл телефон и угнал машину