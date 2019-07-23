Якутян креативно научили защищать гранты

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА провела практические занятия по основным правилам соискания финансовых субсидий (грантов).

Они прошли в два этапа. Первый – семинар-тренинг руководителя отдела развития предпринимательства Айаар КИРИЛЛОВА. Минпредпринимательства и развития туризма проводит такие консультации всегда креативно.

Второй этап прошел в виде практических занятий в Учебном центре спасателей под руководством Елены ЯКУНИНОЙ.

Одним из слушателей был Сергей РОМАНОВ, председатель НКО Квадрат, который пригласил лидеров инициативных групп участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Все лидеры учатся составлять заявки на получение грантов. Общая цель – снять остроту проблемы обманутых дольщиков, пайщиков, вкладчиков, состоящих в Народном реестре РС(Я) через обеспечение юридического сопровождения объектов долевого строительства. Общественные организации по защите прав инвалидов успешно могут защитить гранты по уходу за инвалидами.

«Мы будем периодически раз в квартал проводить правовые семинары по разным направлениям наболевших вопросов. Как в этом случае – как правильно оформить и подать заявку на грант, осветить весь процесс соискания грантов, вооружить активистов НКО стратегией поиска и анализа возможных фондов. Кто владеет информацией, тот владеет миром, это фраза Натана Ротшильда, ставшая крылатой. Хочу пожелать тем, кто только учится писать гранты, самое главное — ни в коем случае не сдаваться. Не получилось в первый раз — пробуйте еще и еще!», — советует руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева Елена ГОЛОМАРЕВА.