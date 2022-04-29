Якутян-должников предупреждают о предстоящих отключениях газа

«Сахатранснефтегаз» продолжает информационную кампанию о необходимости погашения задолженности за потребленный природный газ перед газовой компанией. Сегодня, 29 апреля, в нескольких улусах республики состоялись встречи с представителями администраций муниципальных районов по вопросам задолженности населения.

В администрации Чурапчинского улуса начальник эксплуатационного газового участка АО «Сахатранснефтегаз» Александр Дьяконов обсудил с заместителем главы Иннокентием Посельским задолженность юридических лиц за потребленный природный газ, которая по состоянию на 1 апреля составила более 1 170 000 рублей. Общая сумма долга физических лиц составила 596 тысяч рублей, при этом за техобслуживание газового оборудования долг физических лиц составил более 663 тысяч рублей.

В Мегино-Кангаласском улусе, где начальник эксплуатационного газового участка района Анастасия Федорова провела собрание для глав сразу нескольких населенных пунктов (п. Нижний Бестях, с. Тарат, Табага, Павловск и Харанский наслег), складывается следующая ситуация. Общая сумма задолженности за газ среди населения составила более 15,5 миллионов рублей. Стороны достигли договоренности о сотрудничестве газовой компании и муниципальных администраций. Кроме того, начальник газового участка Мегино-Кангаласского улуса обсудила с начальником отделения внутренних дел возможность присутствия участкового при проведении мероприятий по отключению.

Уведомили о предстоящих отключениях и администрацию поселка Жатай. Первый заместитель главы ГО «Жатай» Владислав Гладышев обсудил с начальником Жатайского газового участка пути решения по вопросам задолженности населения, которая составила порядка 10 млн рублей.

В Вилюйске также состоялась встреча с администрацией района по вопросам оплаты газа абонентами Вилюйского района, где с середины апреля уже проводятся отключения. «Предстоит отключение 220 абонентов, которые своевременно не оплатили за потребленный газ и которым в соответствии с законодательством были направлены уведомления о задолженности и предстоящем отключении в случае неоплаты. Только по физическим лицам было направлено порядка 700 уведомлений. Общая совокупная задолженность 220 абонентов составляет порядка 2,3 млн рублей. Также будет произведено отключение должников-юридических лиц», – рассказал начальник Вилюйского эксплуатационного газового участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Георгий Петров.

Сотрудники газового предприятия проводят в эти дни поквартирный и подомовой обход, в рамках которого извещают потребителей о наличии задолженности. Абонентов предупреждают о том, что в случае неуплаты имеющегося долга ресурсная организация прибегнет к ограничению газоснабжения. В целом по республике более 18 тысяч абонентов имеют задолженность по газу за более чем три месяца, из них почти десять тысяч приходится на квартиры, чуть более восьми тысяч – частный сектор. В соответствии с пунктом 45 «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ №549, поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух месяцев подряд.

Добавим, что в предстоящие выходные дни для удобства граждан кассы по приему платежей будут вести работу по отдельному расписанию. Ознакомиться с режимом работы можно по ссылке: https://aostng.ru/press/notice/82381/.

Платежи за газ можно произвести удобно и быстро, не выходя из дома. Сделать это можно через личный кабинет на сайте www.aostng.ru, через чат-бот в Whatsapp (8924-870-7009), Telegram; через систему «Сбербанк-онлайн», «АЭБ онлайн». Список организаций, принимающих оплату за газ: кассы ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ», отделения «Россельхозбанк» и все отделения Почты России.