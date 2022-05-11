ЯКУТУГОЛЬ поздравил ветеранов

Нерюнгри, Россия – 11 мая 2022 г. – АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») принимает участие в праздновании 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В честь общенародного праздника работники компании лично поздравили тружеников тыла, которые в разные годы работали на предприятии. Им вручили подарки и цветы. Всего в этом году адресную помощь оказали 7 ветеранам, о которых коллектив не забывает и поддерживает с ними постоянную связь.

«Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Героизм старшего поколения и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед», – отметил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков.