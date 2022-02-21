21.02.2022
13:07
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Якутия

«Якутуголь» поддерживает высокий уровень охраны труда

АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») подвела итоги в области охраны труда и промышленной безопасности за 2021 год. В рамках этой работы на различные цели предприятие выделило более 77 млн рублей.

Средства направлены на закупку средств индивидуальной защиты, обследование работников в центре профессиональной патологии Якутска, проведение медицинских осмотров, компенсационные расходы и т.д. В компании провели оценку профессиональных рисков на рабочих местах. Это позволяет контролировать санитарные нормы на рабочих местах.

В 2021 году 688 работников прошли обучение правилам охраны труда, поучаствовали в противопожарных тренировках, учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 358 человек получили навыки управления автосамосвалом на учебном тренажёре-симуляторе.

В условиях пандемии на предприятии организовали пункты измерения температуры сотрудников, обеспечили все подразделения дезинфицирующими средствами, масками.

«Правильная организация охраны труда резко снижает возможность производственных травм. В нашей компании этому направлению уделяется особое внимание», – отметил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков.  

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Пресс-служба АО ХК «Якутуголь»

Источник: Пресс-служба АО ХК «Якутуголь»
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