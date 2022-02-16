«Якутуголь» набирает местные кадры

АО ХК «Якутуголь» (входит в Группу «Мечел») принимает активное участие в реализации целевого республиканского проекта «Местные кадры – в промышленность». В январе 2022 года компания трудоустроила 10 человек – приезжих из отдаленных районов Якутии.

В настоящий момент работники проходят обучение в учебно-курсовом комбинате компании по программе «водитель БелАЗа», где их ожидают три месяца теории со специалистами, имеющими большой практический опыт на производственных площадках угледобывающего предприятия.

После экзаменов и получения всех необходимых документов восемь водителей будут трудиться на угольном разрезе Джебарики-Хая, еще два водителя останутся в автотранспортной службе предприятия в Нерюнгри.

«Привлечение на работу жителей региона – одно из основных направлений нашей кадровой политики. «Якутуголь» дает возможность людям трудоустроиться, не выезжая за пределы республики. Кроме того, это гарантирует им и их семьям постоянный и стабильный доход», – отметил управляющий директор АО ХК «Якутуголь» Иван Цепков.

АО ХК «Якутуголь» – одно из крупнейших угледобывающих предприятий Дальнего Востока и безусловный лидер отрасли в Республике Саха (Якутия). В состав компании входят: разрезы «Нерюнгринский», «Кангаласский» и «Джебарики-Хая», а также обогатительная фабрика «Нерюнгринская». Предприятие является одним из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Общий объем минеральных запасов АО ХК «Якутуголь» по стандартам JORC на 31 декабря 2020 г. составляет 171 млн тонн. Предприятие входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», консолидированный в АО «Мечел-Майнинг».

«Мечел» – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.