Якутскую шкатулку рецептов пригласили на «Пятницу»!

Якутского фуд-блогера (59,6 тыс. подписчиков), автора проекта «Вкусная шкатулка рецептов» Ирину ДЕГТЯРЕВУ пригласили участвовать в передаче «Белый китель» на телеканале «Пятница». Об этом она сообщила в своем инстаграме.

— Утром открываю Инста, а там телеканал «Пятница» @fridaytv приглашает для участия в кулинарном проекте «Белый китель»😱🙊

Сказать, что я в шоке, ничего не сказать🤣

С одной стороны, участие в телепередаче — для меня не ново; с другой — это же федеральный канал🤭

Как мне объяснили, будет 6 участниц-домохозяек и 3 конкурсных испытания🍽

Ведущие, они же бренд- шефы, рестораторы Илья Захаров, Дмитрий Горовенко и Дмитрий Левицкий — определят победителя🏆

Съёмки пройдут в декабре, дорогу оплачивают туда-обратно😄✈️

Шикарно, да?)

Но для этого сначала надо снять и отправить к ним видеовизитку.

Конечно, будь на моем месте кто-то другой, более амбициозный, наверное, сразу все бросил бы и ухватился за такую возможность как следует пропиариться🤣✌️📺

А я не знаю, думаю))

В любом случае безумно приятно, что один из самых популярных каналов страны обратил внимание на мою скромную персону🥰🧡

Благодарю🌹❤️

Фолловеры Ирины ликуют и настаивают, чтоб она приняла участие в престижной передаче на федеральном телеканале.

Ирина щедро делится рецептами в своем блоге.