Якутскую продукцию из иван-чая планируют поставлять в Японию

Для экспорта требуется проведение клинических испытаний

ЯКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Продукцию якутской компании «Сахачай», которая производит иван-чай в промышленных объемах по собственной технологии, планируют поставлять в Японию. Для экспорта требуется проведение клинических испытаний, сообщил ТАСС в понедельник заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василий Афанасьев.

«По дикоросам есть готовый проект компании «Сахачай», где у нас осталось единственное — программа по проведению клинического испытания. Согласно предварительному соглашению по поставке иван-чая японская компания Japan GreenTea попросила провести клинические испытания. На эти цели требуется около 8 млн рублей. Мы сейчас ищем пути финансирования по данным видам работ», — сказал Афанасьев.