Якутскую кухню представят на федеральном гастротуре во Владивостоке

Проект гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» 23-25 сентября участвует на гастротуре «От Арктики до Дальнего Востока» во Владивостоке. Форум организован туристско-информационным центром Приморского края Visit Primorye, передает Ассоциация гостеприимства республики.

«Вкус Якутии» будет представлен изысканными национальными блюдами: индигиркой, строганиной из чира, копченой жеребятиной и другими деликатесами. Блюда приготовит шеф-повар «Усадьбы Атласовых» Николай Атласов.

«Фестиваль дает возможность якутской кухне выйти за пределы республики и познакомить больше жителей России с нашими блюдами. Цель проекта «Вкус Якутии» — популяризация якутских блюд и продуктов. Мы используем только оригинальные рецепты и сырье», — отметила председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

На фестивале «От Арктики до Дальнего Востока» будут участвовать более 100 рестораторов и шеф-поваров со всей страны.