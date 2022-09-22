22.09.2022
18:56
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Якутия

Якутскую кухню представят на федеральном гастротуре во Владивостоке

Проект гастрономического фестиваля «Вкус Якутии» 23-25 сентября участвует на гастротуре «От Арктики до Дальнего Востока» во Владивостоке. Форум организован туристско-информационным центром Приморского края Visit Primorye, передает Ассоциация гостеприимства республики. 

«Вкус Якутии» будет представлен изысканными национальными блюдами: индигиркой, строганиной из чира, копченой жеребятиной и другими деликатесами. Блюда приготовит шеф-повар «Усадьбы Атласовых» Николай Атласов. 

«Фестиваль дает возможность якутской кухне выйти за пределы республики и познакомить больше жителей России с нашими блюдами. Цель проекта «Вкус Якутии» — популяризация якутских блюд и продуктов. Мы используем только оригинальные рецепты и сырье», — отметила председатель Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова. 

На фестивале «От Арктики до Дальнего Востока» будут участвовать более 100 рестораторов и шеф-поваров со всей страны.

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: Председатель национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма РС (Я) "Ассоциация Гостеприимства Республики Саха (Якутия)" Татьяна Тымырова

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