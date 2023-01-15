Якутскую кинокартину покажут в Москве, Питере и Новосибирске

26 января в кинотеатральный прокат выходит фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Картина завоевала главный приз за лучший фильм на первом российском фестивале авторского кино «Зимний», а также отмечена специальным дипломом жюри «За раскрытие национальных традиций» на международном кинофестивале «Евразия» в Казахстане и дипломом «За дебют с пожеланием большого творческого пути» VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон».

Перед кинотеатральным прокатом пройдет серия специальных показов картины:

19 января 19:30 Санкт-Петербург, кинотеатр «Родина»

Обсуждение с режиссером Любовью Борисовой и продюсером Иваном Болотниковым, модератор – кинокритик Павел Пугачев

20 января 19:30, Москва, киноцентр «Октябрь»

Обсуждение с режиссером Любовью Борисовой и продюсером Иваном Болотниковым, модератор – кинокритик Егор Москвитин

22 января 17:30, Москва, «Москино Салют»

Обсуждение с режиссером Любовью Борисовой, модератор – киновед Виктория

Цетлина

23 января 19:30, Москва, кинотеатр «Иллюзион»

Обсуждение с режиссером Любовью Борисовой, модератор – киновед Андрей

Апостолов

23 января 18:45, Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Онлайн-обсуждение с режиссером Любовью Борисовой, модератор – программный

директор кинотеатра «Победа» Антон Захаров

Эта правдивая история произошла в 1910 году в Восточной Сибири, на просторах Якутии. Якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Только русский, сын священника, Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию. Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Режиссер картины Любовь Борисова окончила Финансово-экономический институт Якутского государственного университета по специальности «Мировая экономика» и магистерскую программу «Кино и литература циркумполярного региона» Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета.

С 2011 года она начала работать в сфере кино. В 2018 году Любовь сняла дебютный полный метр по собственному сценарию «Надо мною солнце не садится» («The sun above me never sets»), который получил множество наград на кинофестивалях и имел большой зрительский успех.

Фильм основан на реальных событиях. Для сценария я взяла за основу забавный эпизод из жизни художника и этнографа Ивана Васильевича Попова и его друга Степана Бересекова, который страдал летаргическим сном. Бересекова отпевали в церкви, когда он внезапно проснулся и напугал до смерти псаломщика — младшего брата Попова. “Покойник” пришел за помощью в юрту Попова, который выяснил природу его заболевания. С тех пор Бересеков говорил людям, что если он умрет в следующий раз, то без художника Ивана Попова его нельзя хоронить. Несмотря на мрачное начало, фильм получился легким и красочным. Главной темой фильма звучит философия красоты окружающего нас мира. Ведь в природе всё гармонично, а значит, красиво. В этом секрет счастья якутского народа,

– отмечает Любовь Борисова.

Мировая премьера фильма должна была состояться на одном из крупнейших международных кинофестивалей – TIFF в Торонто, но в связи с текущей политической ситуацией показ отменили. Тем не менее, фильм доходит до зрительской аудитории, в том числе международной – в ближайший месяц фильм будет показан на кинофестивалях в Иране и Индии. Но в первую очередь нам важно то, что фильм выходит в широкий прокат в России,

– подчеркивает продюсер картины Иван Болотников.

«Не хороните меня без Ивана» выходит в прокат в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре, Магнитогорске и других городах.

«Не хороните меня без Ивана»

Жанр: драма

Хронометраж: 124 минуты

Год производства: 2022

Страна производства: Россия

Производство: Студия «Автор», «Сахафильм»

Режиссёр: Любовь Борисова

Авторы сценария: Любовь Борисова, Юлия Клименко

Продюсеры: Иван Болотников, Дмитрий Шадрин, Сардана Саввина

Оператор: Семён Аманатов

Художник-постановщик: Саргылана Скрябина

Монтаж: Любовь Борисова

Композитор: Моисей Кобяков

В ролях: Дариус Гумаускас, Александр Чичахов

Возрастная категория: 16+

Избранная фильмография режиссера:

2022 НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА, х/ф, драма – автор сценария и режиссер

2022 ВЕРТОЛЕТ, х/ф, драма – продюсер, второй режиссер

2021 ХОЛОДНОЕ ЗОЛОТО, х/ф, военная драма, детектив – автор сценария, режиссер монтажа

2019 НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ, х/ф, комедия, драма – режиссер, автор сценария

2018 ЦАРЬ-ПТИЦА, х/ф, драма – второй режиссер, режиссер монтажа

2018 AGA (производство Болгария), х/ф, драма – делегированный продюсер

2017 КЭРЭЛ. НЕВИДИМАЯ КРАСОТА, х/ф, мелодрама – режиссер монтажа

2015 ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, х/ф, мелодрама — ассистент режиссера

2014 АЙЫЫ УОЛА. ПОСЛАННИК НЕБЕС, х/ф, байопик, драма — ассистент режиссера

Источник: rabotnikitv.com