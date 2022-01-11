11.01.2022
22:04
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Происшествия

Якутскую блогершу обманули мошенники

SakhaLife.ru.

На уловки мошенников попалась 25-летняя жительница Якутска, которая ведет блог в социальной сети Instagram и временами размещает рекламные посты.

Девушке написала «менеджер федеральной торговой сети по продаже бытовой техники и электроники» с предложением о сотрудничестве. Условия сделки были просты: нужно прорекламировать их магазин у себя на странице, а взамен по бартеру можно заказать на сайте любой товар с хорошей скидкой. Блогершу устроили условия и она договорилась с «менеджером», что оформит покупку смартфона «IPhone 13» за 65 990 рублей со скидкой.

Получив на электронную почту письмо со ссылкой для оплаты товара, она перешла по ней и ввела на сайте реквизиты своей банковской карты. Вскоре «менеджеры» перестали выходить на связь и потерпевшая поняла, что её обманули, а сайт был поддельным.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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