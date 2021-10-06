Якутску выделено 150 миллионов на благоустройство 15 дворов

В городском округе в 2021 году благоустраивают 15 дворовых территорий по программе «Мой двор».

На сегодня работы по благоустройству дворов завершены по адресам: ул. Курашова, д. 30/4 и д. 30/5, ул. Орджоникидзе, д. 35, ул. Автодорожная, д. 40/7, ул. Лермонтова, д. 25/2, ул. Воинская, д. 1, ул. Аммосова, д. 4, ул. Птицефабрика, д. 10, ул. Лермонтова, д. 56 и д. 58.

Установка малых архитектурных форм (скамеек, игрового оборудования детских площадок) проводится по адресам: 202 мкр. 9 корп., Лермонтова, д. 23/2 и д. 23/3, Петра Алексеева, д. 7/2, Бестужева-Марлинского, д. 10. Строительная готовность данных объектов составляет 95 %.

Подрядчик ООО «Основа» до 10 октября выполняет работы по устройству искусственных газонов на детских площадках, отделку площадок ТКО, монтаж ограждений по ул. 50 лет Советской Армии, д. 23/2 и ул. Чернышевского, д. 4/1. Строительная готовность объектов – 98%.

Сумма контракта по благоустройству дворовых территорий в г. Якутске составляет 97,3 млн рублей.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что согласно Указу о развитии города Якутска до 2032 года будет благоустроено 300 дворов и 150 внутриквартальных территорий. В этом году муниципалитету выделено 150 миллионов на благоустройство 15 дворов в дополнение к включенным в список 15 дворам. Благоустройство 15 дворовых территорий планируется завершить до конца октября. Остальные 15 дворов являются переходящими объектами и будут введены в следующем году вместе с 30 дворовыми территориями, которые вошли в список 2022 года.