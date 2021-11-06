Якутску возвращают прекрасное прошлое

В Якутске восстанавливается былой вид автобусных остановок. История началась с обращения в Центр «LETO» неравнодушных жителей Якутска. Их обеспокоило то, что хотели снести две остановки, оставшиеся с советского времени. А ведь делались они на славу! «Это маленькая история нашей столицы!» решили молодые архитекторы столицы и взялись за дело.

«Очень важно сохранить историю. Монументальная советская архитектура вызывает огромный интерес в стране. К сожалению, в нашем городе очень мало сохранилось объектов советского наследия. Мы хотим обратить внимание на их ценность», — прокомментировала арт-директор Центра компетенций по вопросам городской среды Кыдана Игнатьева.

Работы по восстановлению советских остановок начались в августе. Подрядчики провели строительно-монтажные работы, далее арт-волонтеры занялись покраской барельефа. Завершением истории стал прекрасный фотопроект о советском времени от фотографа Никиты Федорова.

Кстати, эта история очень понравилась другим регионам. Новость о том, что в Якутии восстановили советские остановки писали многие журналы, СМИ и паблики в России. После этих новостей креативному примеру, решила последовать Кабардино- Балкарская Республика. Теперь и они займутся восстановлением советских остановок.